Зеленский уволил Чалого и еще 10 послов

19 июля, 2019, 16:41

Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

"Уволить Чалого Валерия Алексеевича от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в указе № 540/2019.

Кроме этого, Зеленский уволил послов в Иордании, Аргентины, Армении, Туркменистане, Кипре, Вьетнаме, Ватикане, ЮАР, Нигерии и Марокко.

Соответствующие указы №530 / 2019 - №540 / 2019 опубликованы на сайте главы государства.