Зеленский уволил Чалого и еще 10 послов
19 июля, 2019, 16:41
19 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки Валерия Чалого
Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.
"Уволить Чалого Валерия Алексеевича от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - говорится в указе № 540/2019.
Кроме этого, Зеленский уволил послов в Иордании, Аргентины, Армении, Туркменистане, Кипре, Вьетнаме, Ватикане, ЮАР, Нигерии и Марокко.
Соответствующие указы №530 / 2019 - №540 / 2019 опубликованы на сайте главы государства.
- Напомним, 15 июля в Офисе президента Украины сообщалось, что президент Владимир Зеленский начал процесс замены украинских послов в разных странах
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