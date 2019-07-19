Зеленский подписал указ о "повышении качества дорог"

19 июля, 2019, 17:41

Предполагается просмотр квалификационных критериев и требований к участникам публичных закупок, а также использование новейших технологий и материалов при строительстве и ремонте дорог

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

По результатам рабочего совещания по дорожной инфраструктуры Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развития сети качественных дорог, формирования благоприятных условий для бизнеса.

В частности, до 1 января 2020 года Кабинет Министров обеспечить пересмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок в соответствии с лучшими мировыми практиками. Кроме того, должны быть созданы условия для использования новейших технологий и материалов при строительстве, реконструкции, ремонта дорог, пересмотрены соответствующие нормативно-технические документы с целью обеспечения европейского качества автомобильных дорог. Также заказчики должны привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог.

Зеленский отметил, что есть много проблем по финансированию, прозрачности проведения тендеров, профессионализма компаний-подрядчиков, качества выполненных работ, и все они требуют немедленного решения. Кроме того, должен быть наработан план с четким перечнем дорог и сроками их ремонта.

"Руководитель Офиса президента Андрей Богдан отметил, что необходимо системно бороться с коррупцией в дорожной сфере и провести аудит действующих договоров. Он привел пример схемы, когда большую сумму, которая должна быть выделена на ремонт дороги через проведение прозрачного тендера," размывали "на несколько сотен кусков автодороги и избегали конкурса. Также есть вопросы к работе "Укравтодора" и его руководства ", - отмечают на сайте президента.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что есть проект реформы "Укравтодора", который может быть реализован через несколько месяцев и предусматривает ликвидацию функции контроллера. Зато качество дорог и выполненных работ должно мониторить иностранная аудиторская компания с соответствующим статусом.

"Боюсь, что пока мы будем реформировать, мы потратим и деньги, и время. Может, мы сделаем план в ближайшее время и отдадим ведущим западным компаниям строительство приоритетных дорог? А параллельно будем реформировать", - предложил Зеленский.

Эксперт Офиса эффективного регулирования (BRDO) Александр Кубраков отметил, что, по оценкам Всемирного банка, в первую очередь необходимо провести капитальный ремонт 24 тыс. км основных магистралей, на что необходимо 150 млрд грн и еще 15 млрд ежегодно на поддержание их в надлежащем состоянии. "Это реально сделать за три года", - подчеркнул он.

Всего в Украине 169 тыс. км дорог различных категорий. Президент подчеркнул, что на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали. В то же время другие дороги должны быть в "нормальном состоянии".

"Надо построить приоритетные дороги. Есть города, где нет аэропорта, железной дороги, а теперь нет и дорог", - добавил Владимир Зеленский .

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что для привлечения крупных компаний, которые строят качественные дороги, необходимо принять закон о концессии.