Зеленский объяснил, когда могут заменить Луценко

19 июля, 2019, 20:42

После формирования большинства в новом парламенте будет обнародована кандидатура нового генпрокурора

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с китайскими бизнесменами, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, нужно сделать все возможное, чтобы защитить бизнес от давления правоохранительных органов.

"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - подчеркнул президент.