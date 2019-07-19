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Espreso.tvОбществоЗеленский объяснил, когда могут заменить Луценко

Зеленский объяснил, когда могут заменить Луценко

После формирования большинства в новом парламенте будет обнародована кандидатура нового генпрокурора

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с китайскими бизнесменами, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, нужно сделать все возможное, чтобы защитить бизнес от давления правоохранительных органов.

"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - подчеркнул президент.

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