Зеленский объяснил, когда могут заменить Луценко
19 июля, 2019, 20:42
После формирования большинства в новом парламенте будет обнародована кандидатура нового генпрокурора
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с китайскими бизнесменами, сообщает пресс-служба главы государства.
По словам президента, нужно сделать все возможное, чтобы защитить бизнес от давления правоохранительных органов.
"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора. Таким образом, мы сможем защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов", - подчеркнул президент.
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