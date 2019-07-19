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Espreso.tvОбществоЗа день до выборов в ЦИК рассмотрят возможность участия Онищенко

За день до выборов в ЦИК рассмотрят возможность участия Онищенко


фото: pravda.ua
Центральная избирательная комиссия изучает возможность включения Александра Онищенко в избирательный бюллетень на выборах в Верховную Раду в случае вынесения Верховным судом соответствующего решения

Об этом заявила журналистам глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает "112".

"Относительно Онищенко завтра в 10:00 судебное заседание. По нему вопрос, потому что его не печатали в бюллетене. Мы изучаем этот вопрос и выясняем технологические и временные рамки реализации решения суда", - сказал она.

Глава ЦИК также заявила, что одиозные решения судов являются давлением на комиссию.

"К сожалению, полностью исключить попытки информационного и административного давления на ЦИК не удается. Потому что иногда с общественной и юридической точки зрения одиозные решения судебных органов также являются определенным давлением на ЦИК", - сказала она.

Слипачук добавила, что одна и та же коллегия судей может принимать различные решения относительно одинаковых ситуаций.

"Я советую нашим правоохранительным органам более тщательно относиться к этим вопросам, чтобы у судов не было оснований отменять решение ЦИК, не говоря о том, что предоставленные правоохранительными органами документы не являются официальными ответами, а содержат предположения. Если ЦИК должен исследовать предположение, то у меня вопрос: может, нам стоит получить дополнительное финансирование на оперативно-розыскные подразделения?" - отметила Слипачук.

При этом она призвала не компрометировать ЦИК до окончательного решения суда.

"Мы открыты и готовы объяснять все наши решения", - подчеркнула Слипачук.

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