Из-за аллергии на лунную пыль у астронавта миссии "Аполлон" опух нос
Об этом сообщил Шмитт во время выступления в Цюрихе на Starmus Festival, передает Newsweek.
84-летний астронавт, который был в составе команды "Аполлона 17", приземлился на поверхности естественного спутника Земли 11 декабря 1972 года.
Задача геолога Шмитта состояла в сборе образцов пород на Луне, в частности троктолит 76525. Во время работы лунная пыль осела на скафандре, на ботинках и инструментах Шмитта, а также его коллеги Сернан. Когда астронавт снял шлем, то столкнулся с чем-то предсказуемым.
"Впервые, когда я вдохнул пыль, у меня началась аллергическая реакция. Нос внутри отек, голос из-за этого изменился. Но постепенно у меня все прошло. На четвертый раз я уже ничего такого не заметил", - рассказал астронавт.
Когда астронавт вернулся на Землю, люди, которые вдохнули пыль со скафандра, имели подобные симптомы.
"Когда хирург миссии взял скафандры с командного модуля "Аполлон-17" после того, как мы приземлились, у него была такая реакция, ему пришлось остановить свою работу", - добавил он.
Шмитт убежден, что необходимо тщательно исследовать реакцию людей на лунную пыль.
- Заметим, недавно NASA объявило, что первая пилотируемая миссия на Луну со времен "Аполлона" была отменена. Космическое агентство надеется отправить астронавтов на спутник до 2024 года.
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