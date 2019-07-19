Wizz Air начал продажу билетов на рейсы из "Борисполя"

19 июля, 2019, 16:50

Авиакомпания Wizz Air начала продажу билетов на рейсы из аэропорта "Борисполь". До этого компания осуществляла полеты с аэропрта им. И. Сикорского (Жуляны)

Об этом сообщает avianews .

Полеты из другого аэропорта лоукостер будет выполнять на временной основе с 2 по 12 сентября. Это связано с закрытием на ремонт взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского.

При выполнении поиска авиабилетов из Жулян на рейсы в период с 2 по 12 сентября сайт перевозчика выдает информацию о том, что полеты будут выполняться из аэропорта Борисполь. Сейчас в системе не указано, в каком терминале в Борисполе будут обслуживаться рейсы Wizz Air.

В компании пообещали проинформировать пассажиров об изменениях расписания и аэропорта, отмечается в сообщении.

В случае, если пассажир забронировал перелет с вылетом из Жулян, но не захочет лететь из Борисполя, он сможет вернуть без штрафа полную стоимость билета или получить кредит в размере 120% от стоимости перелета на свой аккаунт. Этот кредит можно будет использовать для других бронирований, уточнили в авиакомпании.