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Espreso.tvОбществоWizz Air начал продажу билетов на рейсы из "Борисполя"

Wizz Air начал продажу билетов на рейсы из "Борисполя"

Авиакомпания Wizz Air начала продажу билетов на рейсы из аэропорта "Борисполь". До этого компания осуществляла полеты с аэропрта им. И. Сикорского (Жуляны)

Об этом сообщает avianews .

Полеты из другого аэропорта лоукостер будет выполнять на временной основе с 2 по 12 сентября. Это связано с закрытием на ремонт взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского.

При выполнении поиска авиабилетов из Жулян на рейсы в период с 2 по 12 сентября сайт перевозчика выдает информацию о том, что полеты будут выполняться из аэропорта Борисполь. Сейчас в системе не указано, в каком терминале в Борисполе будут обслуживаться рейсы Wizz Air.

В компании пообещали проинформировать пассажиров об изменениях расписания и аэропорта, отмечается в сообщении.

В случае, если пассажир забронировал перелет с вылетом из Жулян, но не захочет лететь из Борисполя, он сможет вернуть без штрафа полную стоимость билета или получить кредит в размере 120% от стоимости перелета на свой аккаунт. Этот кредит можно будет использовать для других бронирований, уточнили в авиакомпании.

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