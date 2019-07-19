Вы нищие и бедные собаки: звездный футболист обозвал полицейских, которые поймали его пьяным за рулем

19 июля, 2019, 15:41

Экс-футболист сборной Франции и "Ювентуса" Давид Трезеге лишился водительских прав за управление в нетрезвом состоянии и оскорбление полицейских

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Давид Трезеге в Турине был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Один из свидетелей происшествия сообщил, что автомобиль Трезеге хаотично двигался по улице, после чего был остановлен. Француз сначала отказался от теста на алкоголь, после чего начал оскорблять сотрудников полиции.

"Вы нищие, бедные собаки! Вы даже не зарабатываете 2000 евро", - восклицал Трезеге.

Пока неизвестно, на какой срок Трезеге лишен права управления автомобилем. Также он был оштрафован.

Трезеге долгое время играл за "Ювентус", в составе которого стал самым результативным иностранцем в истории клуба. Выступал за сборную Франции, в составе которой стал чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года, в финале которого забил победный гол в ворота сборной Италии.