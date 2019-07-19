Возле Верховной Рады полиция встретила дезертира с гранатой

19 июля, 2019, 22:15

Правоохранители изъяли опасный предмет, его направят на экспертные исследования

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время патрулирования на улице Грушевского работники полиции полка особого назначения, которые несут службу в усиленном режиме, увидели мужчину, который подозрительно себя вел, а затем решили с ним пообщаться.

Во время поверхностной проверки у него обнаружили гранату и запал. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции.

Правоохранители изъяли опасный предмет, его направят на экспертные исследования. Задержанного, 22-летнего жителя Полтавской области доставили в территориальное управление полиции. С ним общаются следователи. По предварительным данным установлено, что молодой человек находится в розыске за дезертирство.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.