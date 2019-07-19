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Espreso.tvОбществоВозле киевского рынка Юность произошло смертельное ДТП

Возле киевского рынка Юность произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло в Деснянском районе. Одна из машин выехала на встречную полосу

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

"Смертельное ДТП в Деснянском районе. Машины столкнулись лоб в лоб на путепроводе возле рынка Юность", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, "Дэу Нексия" ехал в направлении Троещины, в это время Хюндай двигался в сторону метро Черниговская. По неизвестным причинам один из участников движения выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто.

В результате ДТП пострадали мужчина и женщина с "Хюндай", их с травмами разной степени тяжести забрала скорая. Для водителя "Дэу" дорожное происшествие закончилось фатально. От полученных травм он скончался на месте. Его вырезали сотрудники ГСЧС из разбитого авто.

На месте работают следователи, которые и должны выяснить обстоятельства смертельного ДТП.

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