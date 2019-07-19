//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВо французской армии создадут отряд писателей-фантастов для предсказания угроз будущего

Во французской армии создадут отряд писателей-фантастов для предсказания угроз будущего


фото: REUTERS
В вооруженных силах Франции создадут так называемую "красную команду" в составе писателей-фантастов, которые попытаются представить возможные угрозы будущего

Об этом говорится в новом отчете Агентства по оборонным инноваций (DIA), сообщает BBC.

Задачей писателей, согласно отчету, будет "предлагать сценарии разрушений", о которых военные стратеги могут и не подумать. Работа команды будет конфиденциальной и будет иметь важное значение в борьбе с "вредными элементами", сказано в сообщении.

Ожидается, что группа, в которую войдут четверо или пятеро писателей-фантастов, будет мыслить более творчески, чем традиционные военные.

С помощью ролевой игры и других методов они попытаются представить, как террористические организации или иностранные государства могут использовать передовые технологии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать