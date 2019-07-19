Вместо российского FaceApp: в Италии создали приложение, которое стилизует селфи под картины выдающихся художников

19 июля, 2019, 12:03

Разработчики Миланского политехнического института и лаборатории искусственного интеллекта MIT-IBM Watson создали сервис AI Portraits Ars, который делает из фото пользователей портреты в стилях выдающихся художников разных эпох

Об этом сообщает Fast Company.

AI Portraits Ars - это сервис, который стилизует фотографии пользователей в картины художников как эпохи Возрождения, так и современных художников.

Разработчики научили нейросеть на 45 тыс. картин. Поэтому технология сама определяет, как стилизовать портрет на основе черт лица и фона на снимке.

Интересно, что сервис не работает с изображениями улыбающихся людей, ведь художники редко изображали эмоции. Сейчас AI Portraits Ars работает с перебоями из-за большой нагрузки на сервер.