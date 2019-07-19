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Espreso.tvОбществоВ Ривному сожгли машину с агитационными плакатами кандидата от "Свободы"

В Ривному сожгли машину с агитационными плакатами кандидата от "Свободы"

В ночь на 19 июля в Ривному сгорел автомобиль с агитационными материалами кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" по 152-му избирательному округу

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел около 2:55 по ул. Петлюры, 1. В 3:10 пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил моторный отсек и повредил салон автомобиля. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

В то же время пресс-служба Нацполиции в Ривненской области отмечает, что автомобиль Ford Courier сгорел вследствие поджога - с места происшествия изъяли пластмассовую канистру с остатками горюче-смазочных материалов и факел, которым подожгли авто.

Автомобиль с агитационными материалами принадлежит 66-летнему жителю села Деревяне Ривненского района.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Санкция по этой статье предусматривает от 3 до 15 лет лишения свободы.

Кандидатом от ВО "Свобода" по 152-му избирательному округу является народный депутат Олег Осуховский 1978 года рождения.

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