В программе "Княжицкий" на Еспресо - фильм о выдающемся украинском ученом

19 июля, 2019, 10:00

В воскресенье, 21 июля в 10:00 и в понедельник, 22 июля в 23:00 в специальном выпуске программы "Княжицкий" на телеканале Эспрессо состоится показ документального фильма о выдающемся украинском социологе, политологе, публицисте и общественном деятеле Ольгерде Бочковском

Автором идеи создания фильма и его ведущим является председатель парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Ольгерд Бочковский - один из ведущих европейских специалистов по теории нации и национальных отношений первой половины ХХ века, в то время как в Украине его фигура и научный потенциал и малоизвестны.

Вклад Ольгерда Ипполита Бочковского в изучение процессов зарождения и развития современных наций, анализ нациообразующих процессов в Европе, Азии, Африке, обеих Америках и даже в Австралии является общепризнанным специалистами. Бочковский - это история одного из многих представителей украинских элит - известных в научных кругах мира, но "стертых" из памяти своего народа.

Он был "адвокатом" украинского вопроса в мире, противодействовал советской пропаганде. Во время Голодомора 1932-1933 годов возглавлял Комитет помощи голодающим в Украине. Бочковский был одним из идеологов "панъевропейского движения", создавшего идейную основу для возникновения Европейского Союза. Бочковский убеждал, что объединение Европы будет неполноценным без участия Украины - и сто лет назад, по сути, предсказал движение современной Украины в ЕС.

"Ольгерд Бочковский. Неугасимая искра горящего костра национального сознания" - первый документальный фильм о выдающемся украинце. Учитывая общественно-политические события в стране сейчас, а также вооруженную агрессию и гибридную войну против Украины, для национального самоопределения является крайне важным знакомить наших граждан с такими фигурами, как О. Бочковский, и их вкладом в становление Украинского государства.

Фильм актуализирует украинский вопрос и способствует консолидации украинцев в борьбе за собственное независимое государство и право самостоятельно управлять ним без посторонних влияний со стороны других стран.