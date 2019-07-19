В Минобороны представили новое информационное агентство
Презентация состоялась в пресс-центре МОУ, передает Укринформ.
По словам начальника информагентства Геннадия Карпюка, задача информагентства это подготовка и распространение уже готового к использованию, информационного продукта военного характера.
"Агентство является военно-медийной структурой, имеет все необходимые способности к работе в заявленном формате. То есть оперативно, качественно, доступно, достоверно, интересно и в достаточном объеме информировать общество о жизнедеятельности украинского войска. Это те основные процессы, которые влияют на жизнь каждого украинца", - рассказал Карпюк.
По его словам, обществу должна подаваться простая, лаконичная информация (о войне, - ред.), которая будет всем понятна, профессиональные комментарии должны быть лишены непонятных терминизмив.
Кроме этого, военные журналисты будут представлены во всех регионах Украины, в частности в районе ООС, информируя общество о деятельности Вооруженных Сил, а также об их сопротивление российской агрессии.
Радиостанция охватывает Донецкую, Луганскую и юг Херсонской области.
- Напомним, 4 июля единой военной радиостанции "Армия FM" Нацсовет продлил разрешение на вещание.
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