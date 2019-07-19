В Конгресс США внесли законопроект об антироссийских санкциях за захват украинских моряков

19 июля, 2019, 09:33

На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США внесли законопроект об антироссийских санкциях за захват украинских моряков и судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года

Об этом говорится в совместном заявлении авторов законопроекта, обнародованном на официальной странице конгресвумен Марси Каптур.

Документ внесли на рассмотрение депутаты Конгресса США от Демократической и Республиканской партий, члены Украинского конгрессового кокуса.

Законопроект предусматривает санкции против 24 чиновников ФСБ РФ и их близких сотрудников до тоговремени, пока не освободят из плена всех 24 украинских моряков и 3 захваченных корабля.

"Этот законопроект - мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что США не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию - немедленно освободить украинских моряков", - говорится в заявлении авторов законопроекта.