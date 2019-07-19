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Espreso.tvОбществоВ Канаде опровергли, что переданное Украине военное оборудование пылится на складах

В Канаде опровергли, что переданное Украине военное оборудование пылится на складах

В министерстве обороны Канады сказали, что информация о неиспользовании военной техники ложная, а журналист, который брал интервью у министра, ошибся

Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук в Twitter.

В Канаде утверждают, что в Украине отсутствует проблема использования военного оборудования, поступившего в страну из-за рубежа. Соответствующее разъяснение разместил на своей странице в Twitter посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Министр Саджан высказывался о проблемах использования военного оборудования в других странах. Как уточняют в министерстве обороны Канады, ничего подобного он в Украине не наблюдал. Военно-техническое сотрудничество координируется с украинским министерством обороны", - отметил Ващук.

В комментарии он добавил, что канадский журналист, бравший интервью у министра обороны Канады Харджита Саджан, неточно передал его слова.

 

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