В кафе в центре Черновцов наклеили свинью в цветах российского флага

19 июля, 2019, 18:33

В Черновцах на дверях пиццерии New York Street Pizza наклеили изображение свиньи в цветах российского флага

Об этом сообщает "Страна".

По словам администратора заведения Александра, таким образом владельцы хотят предупредить русскоязычных посетителей, которые отказываются общаться на украинском языке.

"Это предупреждение. Такие посетители отказываются общаться на английском и украинском языке. А мы принципиально на русском не общаемся. Это наша языковая политика. Очень много гостей на это обижаются, поэтому мы вынуждены были сделать предупреждение", - рассказал администратор.

"Буковина, так исторически сложилось, мультикультурный регион. Здесь сосуществуют 73 национальности: украинцы, румыны, русины, молдаване, евреи, русские. Количество последних увеличилось после того, как построили высокотехнологичные заводы, где нужны специалисты, которых нет в регионе", - пояснил он.

Почему свинья стала символом русскоязычных гостей, администратор не ответил.