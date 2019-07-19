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Espreso.tvЭкономикаВ энергетическом секторе Украины внедряют инновационные цифровые технологии

В энергетическом секторе Украины внедряют инновационные цифровые технологии

Инновационные технологии становятся неотъемлемым атрибутом в энергетике

Современные программные комплексы позволяют точно учитывать добычу газа и угля, производство и поставки электроэнергии, управление персоналом и пр. Например, на шахте "Юбилейная" при помощи смартфонов рабочие проверяют и обслуживают оборудование по транспортировке угля из-под земли. В телефоне есть даже функция тепловизора - она позволяет выяснить, не перегревается ли техника. Так предупреждают внеплановые остановки и поломки. А к концу года под землей на шахте установят связь с помощью wi-fi. Это повысит безопасность и облегчит процесс управления на производстве.

Современные технологии внедряют и на Кураховской ТЭС. С их помощью экономят уголь при производстве электроэнергии. Система контролирует, чтобы топливо использовалось максимально эффективно.

В компании ДТЭК реализует 23 проекта по пяти направлениям в цифровой трансформации. На их реализацию планируется потратить около 350 миллионов гривен.

"Это проекты разной направленности. Связанные с моделированием различных систем, автоматизацией бизнес-процессов, роботизацией. Только в этом году инвестируем около 350 миллионов гривен ", - рассказывает руководитель Программы цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка.

Диджитализация энергетики - безусловный мировой тренд. World Economic Forum оценивает потенциал инвестиций в этом направлении в 1,3 триллиона долларов в ближайшие годы.

 

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