В Британии во время уличных гонок машина влетела в толпу подростков

19 июля, 2019, 16:11

Во время уличных гонок в британском Стивенидже произошло ДТП, в результате которого пострадали не менее 17 человек

Об этом сообщает The Sun.

Как видно на видео, события снятых очевидцами, когда автомобиль Toyota мчался по дороге, другой водитель на Nissan выехал из-за поворота, и из-за их столкновения первую машину отбросило в толпу зрителей.

Состояние пострадавших в аварии не уточняют, однако известно, что некоторые травмы оказались серьезными.

Также отмечается, что все они являются подростками в возрасте от 14 до 17 лет.