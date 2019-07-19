Украинским военным поставили непригодные в пищу консервы на 15 млн грн, - СБУ

19 июля, 2019, 16:09

СБУ разоблачила коррупционную схему поставок 180 тонн некачественных мясных консервов для нужд Минобороны, которыми планировали накормить личный состав ВСУ в зоне ООС

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Для формирования "Неприкосновенного запаса продовольствия" Вооруженных Сил Украины коммерческая структура поставила почти 180 тонн мясных консервов общей стоимостью более 15 млн гривен.

"После установления непригодности поставленной партии продуктов к употреблению во избежание ответственности должностные лица ВСУ вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную. В то же время непригодные для употребления консервы чиновники планировали использовать для питания личного состава ВСУ, в частности в районе проведения операции объединенных сил ", - говорится в сообщении.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили угрозу причинения вреда жизни и здоровью военнослужащих ВСУ, а также задокументировали факт растраты бюджетных средств оборонной сферы в особо крупных размерах.

Сейчас продолжаются следственные действия на территории военных частей ВСУ, в офисных и складских помещениях коммерсантов, причастных к противоправной деятельности.

Следственные действия проходили в рамках уголовного производства начатого по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.