Украинки получили 5-ю медаль чемпионата мира по водным видам спорта

19 июля, 2019, 15:00

Сборная Украины по артистическому плаванию выиграла бронзовую награду чемпионата мира в групповых упражнениях в произвольной программе

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

В Кванджу (Южная Корея) Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марта Федина, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежна, Алина Шинкаренко, Екатерина Резник стали третьими в произвольной программе с результатом 94.3667 балла. Украинок опередили россиянки (98.0000) и китаянки (96.0333).

Эта награда стала для сборной Украины пятой на чемпионате мира. В общем у нашей команды одна золотая и четыре бронзовые медали.

Пятая медаль в Кванджу !!!



Наши представительницы в артистическом плавании получают бронзу чемпионата мира в произвольной группе.



Поздравляем девушек и весь тренерский штаб во главе со Светланой Саидовой! @ fina1908 pic.twitter.com/1c2UZVUgt8 - НОК Украины (@OlympicUA) 19 июля 2019