Украинки получили 5-ю медаль чемпионата мира по водным видам спорта
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
В Кванджу (Южная Корея) Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марта Федина, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежна, Алина Шинкаренко, Екатерина Резник стали третьими в произвольной программе с результатом 94.3667 балла. Украинок опередили россиянки (98.0000) и китаянки (96.0333).
Эта награда стала для сборной Украины пятой на чемпионате мира. В общем у нашей команды одна золотая и четыре бронзовые медали.
Пятая медаль в Кванджу !!!- НОК Украины (@OlympicUA) 19 июля 2019
Наши представительницы в артистическом плавании получают бронзу чемпионата мира в произвольной группе.
Поздравляем девушек и весь тренерский штаб во главе со Светланой Саидовой! @ fina1908 pic.twitter.com/1c2UZVUgt8
- Напомним, 18 июля украинки Марта Федина и Анастасия Савчук получили бронзовую награду в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
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