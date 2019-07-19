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Espreso.tvСпортУкраинки получили 5-ю медаль чемпионата мира по водным видам спорта

Украинки получили 5-ю медаль чемпионата мира по водным видам спорта


фото: twitter
Сборная Украины по артистическому плаванию выиграла бронзовую награду чемпионата мира в групповых упражнениях в произвольной программе

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

В Кванджу (Южная Корея) Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марта Федина, Марина и Влада Алексеевы, Яна Нарежна, Алина Шинкаренко, Екатерина Резник стали третьими в произвольной программе с результатом 94.3667 балла. Украинок опередили россиянки (98.0000) и китаянки (96.0333).

Эта награда стала для сборной Украины пятой на чемпионате мира. В общем у нашей команды одна золотая и четыре бронзовые медали.

  • Напомним, 18 июля украинки Марта Федина и Анастасия Савчук получили бронзовую награду в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
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