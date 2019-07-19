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Espreso.tvОбществоТраурные ленты на фото и листовки с вертолетов: КИУ рассказал о предвыборном "черном" PR

Траурные ленты на фото и листовки с вертолетов: КИУ рассказал о предвыборном "черном" PR

Наблюдатели Комитета избирателей Украины сообщают, что такие технологии являются беспрецедентными по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями

Об этом говорится в публикации КИУ в Facebook.

Например, в 96 округе на Киевщине фото кандидата в нардепы Ярослава Москаленко разместили на сайте с черной траурной лентой, а разделы сайта указаны с использованием ненормативной лексики.

В Херсонской области, в 186 округе (город Алешки), массово распространяли агитационные материалы с критикой кандидата-самовыдвиженца Евгения Рищука. По словам очевидцев листовки и газеты разбросали над городом с вертолета.

В Черкасской области против кандидата Владислава Голуба (197 округ) массово распространяли клеветнические листовки с обвинениями в "смертельной коррупции".

А в округе №195 из 27 кандидатов 5 заявляют, что баллотируются от "Слуги народа". При этом 4 из них зарегистрированы как самовыдвиженцы. В округе распространяют агитационные материалы клонов кандидата от партии "Слуга народа", которые сообщают о "замене" кандидата-выдвиженца от этой политической силы.

В Запорожье разместили билборды, на которых изображены фото председателя Верховной Рады Андрея Парубия (баллотируется от партии "Европейская солидарность", №2 в избирательном списке) с надписью "Кива - это моя квота". Билборды сделали в стилистике и цветах политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", от которой баллотируется Илья Кива.

 

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