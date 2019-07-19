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Espreso.tvОбществоTesla и вилла у озера: Microsoft обвиняет украинца в краже. Ему грозит 20 лет тюрьмы в США

Tesla и вилла у озера: Microsoft обвиняет украинца в краже. Ему грозит 20 лет тюрьмы в США


фото: kapital.mk
25-летнего гражданина Украины Владимира Кващука арестовали в США по обвинению в организации мошеннической схемы и присвоении $10 млн во время работы в Microsoft

Об этом пишет The Register.

Известно, что Кващук работал в Microsoft с августа 2016-го по июнь 2018 года. Он был QA-тестировщиком в команде Universal Store Team, которая отвечает за коммерческую деятельность в интернете. Тестировщики этой команды могут делать бесплатные покупки, пользуясь скидочными картами.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества, компания блокировала доставку физических товаров, заказанных по этим карточкам, но Кващук перехитрил это ограничение.

Вместо "физических товаров" он покупал за скидками подарочные сертификаты в магазине Microsoft и продавал их третьим лицам.

Из-за подозрительно резкого скачка в использовании подарочных сертификатов Microsoft организовала внутреннее расследование, к которому впоследствии привлекла Секретную службу и Налоговое управление США.

Правоохранители отследили цепочку аккаунтов и цифровых кошельков, указав на Кващук. Пока он был незамеченным, успел купить себе Tesla за $162 тыс. Ии виллу у озера за $1,6 млн.

Компания обвиняет украинца в нанесении ущерба компании на $10 млн. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в $250 тыс.

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