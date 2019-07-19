Tesla открыла сервисный центр в Польше, следующий прогнозируют в Украине

19 июля, 2019, 18:14

19 июля Tesla открыла свой первый сервисный центр в столице Польши, благодаря чему официальный сервис стал для украинцев в два раза ближе (второй ближайший сервисный центр находится в Берлине)

Об этом сообщает AIN.ua.

Для украинцев это хорошая новость еще и потому, что, вероятно, следующий сервисный центр Tesla появится в нашей стране. Ведь, как отметил соучредитель Tesla Club Ukraine и сервиса Go To-U Назар Шимона-Давида, в Украине больше Tesla-пользователей, чем в Польше.

Так, по данным реестра МВД, сейчас в нашей стране зарегистрировано более 800 электрокаров Tesla.

Также, по словам соучредителя Tesla Club Ukraine, новый запуск значительно поможет автовладельцам.

"Теперь официальный сервис в два раза ближе - ехать можно в Варшаву, а не Берлин. Услуги предоставляют те же. При этом, если бы не развитие инфраструктуры "от центра", то сервис стоило бы сначала открыть в Украине. У нас больше Tesla -пользователей, чем в Польше ", - отметил он.

И добавил, что "зато теперь можно с уверенностью сказать - следующий сервис будет в Украине".

Пока в Украине официального сервиса или зарядных точек Tesla нет. Но на карте компании с 2014 года указаны два Supercharger по маршруту Киев-Львов, а сам Маск недавно подтвердил их быструю установку.