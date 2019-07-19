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Espreso.tvОбществоСиноптик рассказала, что нас ждет настоящее лето

Синоптик рассказала, что нас ждет настоящее лето

В большинстве регионов потеплеет

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

По прогнозу, на западе сегодня есть вероятность кратковременных дождей. Температура воздуха - +22 ... + 26.

На севере Украины потеплеет, температура - + 24 ... + 27. Но, возможны кратковременные дожди и грозы.

На востоке будет сухо и солнечно - + 24 ... + 27.

В центральной части осадки маловероятны, температура + 23 ... + 27.

На юге - без осадков, ожидается много солнца, температура - + 28 ... + 29.

В Киеве вероятность небольшого дождя, температура - +25.

 

 

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