Синоптик рассказала, что нас ждет настоящее лето
19 июля, 2019, 07:00
В большинстве регионов потеплеет
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.
По прогнозу, на западе сегодня есть вероятность кратковременных дождей. Температура воздуха - +22 ... + 26.
На севере Украины потеплеет, температура - + 24 ... + 27. Но, возможны кратковременные дожди и грозы.
На востоке будет сухо и солнечно - + 24 ... + 27.
В центральной части осадки маловероятны, температура + 23 ... + 27.
На юге - без осадков, ожидается много солнца, температура - + 28 ... + 29.
В Киеве вероятность небольшого дождя, температура - +25.
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