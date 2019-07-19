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Espreso.tvОбществоСутки на фронте: погиб боец ООС, еще двое - ранены. Оккупанты потеряли трех боевиков

Сутки на фронте: погиб боец ООС, еще двое - ранены. Оккупанты потеряли трех боевиков

В четверг, 18 июля, российские боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции, в том числе 3 раза - из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки один украинский военный погиб, еще двое получили ранения во время вражеских обстрелов.

На каждый обстрел Объединенные силы ответили из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 18 июля оккупанты потеряли одного боевика погибшим, еще двое - ранеными.

С начала суток 19 июля по состоянию на 7:00 захватчики один раз обстреляли позиции Объединенных сил из стрелкового оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Широкино.

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