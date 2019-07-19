Суд признал частичную вину Нидерландов в гибели 350 боснийских мусульман во время геноцида в Сребренице

19 июля, 2019, 14:16

Верховный суд Нидерландов постановил, что государство несет 10-процентную ответственность за гибель 350 мусульман, находившихся на голландской базе в Потокар после падения Сребреницы в июле 1995 года

Об этом сообщает Радио Свобода.

Суд принял такое решение 19 июля.

В 2017 году Апелляционный суд в Гааге поддержал решение гаагского гражданского суда, который в 2014 году признал частичную ответственность Нидерландов за то, что в июле 1995 года нидерландские солдаты из состава миротворческих сил ООН выселили со своей базы 350 мужчин-мусульман, которые прятались там. Они оказались среди более семи тысяч мусульманских мужчин и мальчиков, убитых подразделениями армии боснийских сербов.

Верховный суд Нидерландов 19 июля постановил, что миротворцы "действовали незаконно при выселении 350 мужчин". "Они отняли у мужчин шанс избежать попадания в руки боснийских сербов", - говорится в сообщении.

В 2007 году Международный трибунал в Гааге по делу бывшей Югославии определил события в Сребренице как геноцид.

Массовые убийства в Сребренице считаются крупнейшим военным преступлением в Европе со времен Второй мировой войны.

Напомним, в июле 1995 года отряды боснийских сербов вошли в Сребреницу, объявленную Совбезом ООН "зоной безопасности".

Практически не встретив сопротивления со стороны легковооружённых голландских военнослужащих из числа "голубых касок" ООН, войска сербского генерала Ратко Младича устроили в городе расправу над мусульманским населением.

В результате были похищены и убиты около 8 тысяч человек, преимущественно мужчин и юношей.