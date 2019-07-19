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Espreso.tvОбществоСуд отложил рассмотрение дела Труханова из-за отпуска судьи

Суд отложил рассмотрение дела Труханова из-за отпуска судьи

Суд Одессы отложил рассмотрение дела по обвинению Одесского городского головы Геннадия Труханова во внесении заведомо ложных сведений в декларации за 2015 и 2016 годы

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу райсуда.

"Председательствующий на заседании коллегии судья Анатолий Дерус не смог сегодня начать слушание дела по обвинительному акту САП в отношении мэра Одессы Труханова, которому инкриминируют представление заведомо ложных сведений в декларации об имуществе и доходах за 2015 и 2016 года. Основанием переноса рассмотрения производства стала неявка на заседание члена коллегии судьи Руслана Абухина, который отбыл в отпуск ", - отметила пресс-секретарь райсуда Ольга Галина.

Рассмотрение дела Труханова по сути коллегия судей начнет после возвращения из отпуска судьи Абухина, добавила Галина.

Труханов не внес, по данным НАБУ, в свои декларации за 2015 и 2016 годы сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым мэр Одессы в течение 2015-2016 годов совместно проживал. Речь идет о бывшей жене мэра, с которой он официально развелся в 1997 году.

НАБУ расследовало уголовное производство по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины с ноября 2017 года. Подозрение Труханову со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры было предъявлено в марте 2019 года. Мэра Одессы прокуроры САП обвиняют, в частности, потому, что не внесенные в декларацию сведения об имеющихся у его жены квартиры, двух паркомест, эллинга, дачи, жилых помещений, двух автомобилей, земельных участков и процентов, вложений в банках. Согласно результатам предварительного расследования, Труханов не задекларировал в целом в 2015 году имущества и доходов на сумму 32,48 миллиона гривен, в 2016 году - на 18,81 млн гривен.

 

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