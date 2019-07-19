Суд оставил под арестом российского пропагандиста Вышинского
19 июля, 2019, 16:21
Подольский районный суд Киева продлил арест пропагандиста Кирилла Вышинского до 19 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Коллегия судей удовлетворила ходатайство государственного обвинения и отказала в удовлетворении просьбы адвокатов Вышинского по смягчению меры пресечения с ареста на личное обязательство.
- 15 мая 2018 года представители СБУ проводили обыск в киевском офисе "РИА Новости-Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- В банковском ящике руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нашли $ 200 тыс., предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении Вышинского.
- Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства .
- В Офисе президента Владимира Зеленского предполагали возможность освобождения Вышинского в случае, если Россия освободит незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.
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