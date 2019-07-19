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Espreso.tvОбществоСуд оставил под арестом российского пропагандиста Вышинского

Суд оставил под арестом российского пропагандиста Вышинского


фото: REUTERS
Подольский районный суд Киева продлил арест пропагандиста Кирилла Вышинского до 19 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство государственного обвинения и отказала в удовлетворении просьбы адвокатов Вышинского по смягчению меры пресечения с ареста на личное обязательство.

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