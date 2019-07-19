Суд Грузии освободил украинку, которую подозревали в торговле детьми

19 июля, 2019, 15:08

Тбилисский городской суд Грузии освободил украинку Юлию Сусляк, которую обвиняли в торговле детьми

Как сообщает Rustavi2, ее отпустили в зале суда без избрания меры пресечения.

Отмечается, что обвинение заявило о невозможности дальнейшего расследования дела украинки в Грузии из-за отсутствия веских доказательств ее вины.

Ее дело намерены передать украинской прокуратуре для дальнейшего расследования.

По словам самой Сусляк, ее дело было сфальсифицировано заинтересованными лицами.

Напомним, 37-летнюю гражданку Украины задержали в апреле в Грузии. Она прибыла рейсом Москва-Тбилиси 8 апреля вместе с 10 малолетними детьми. Женщина планировала выехать на оккупированную территорию Абхазии. "Мое дело полностью сфальсифицировано, и я знаю, кто это сделал. Я сотрудничала со следствием, меня уговаривали признать вину, пользуясь моим незнанием грузинского законодательства, говорили, что мне ничего не угрожает. Теперь я понимаю, что меня пытались загнать в угол", - рассказала она.

Семеро ее детей родились в течение одного года от суррогатных матерей.

Мать детей находилась под стражей в Грузии. Ее с мужем подозревали в торговле детьми.

Всех детей украинки вернули в Украину в начале июня. Они живут с бабушкой и дедушкой.