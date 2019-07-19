Семь женщин скинулись на роскошный дом, чтобы жить там вместе на пенсии

19 июля, 2019, 13:41

Семь подруг из Китая собрали более $580 тыс., чтобы построить роскошный дом с садом, где планируют жить на пенсии все вместе

Об этом пишет Wonderzine.

Известно, что женщины дружат уже более 20 лет и стали "ближе, чем сестры".

Они вместе собрали $580 тысяч и купили огромный дом в пригороде Гуанчжоу: в трехэтажном белом особняке у каждой есть своя большая спальня, внизу разместилось огромное общее пространство с кухней и гостиной, а на улице - бассейн.

Кроме того, подруги, которые увлекаются чайной культурой, решили построить рядом с домом павильон для чайных церемоний. Он находится посреди зеленого поля, а дойти до него можно по скрипучему бамбуковому помосту.