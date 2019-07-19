//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСемь женщин скинулись на роскошный дом, чтобы жить там вместе на пенсии

Семь женщин скинулись на роскошный дом, чтобы жить там вместе на пенсии

Семь подруг из Китая собрали более $580 тыс., чтобы построить роскошный дом с садом, где планируют жить на пенсии все вместе

Об этом пишет Wonderzine.

Известно, что женщины дружат уже более 20 лет и стали "ближе, чем сестры".

Они вместе собрали $580 тысяч и купили огромный дом в пригороде Гуанчжоу: в трехэтажном белом особняке у каждой есть своя большая спальня, внизу разместилось огромное общее пространство с кухней и гостиной, а на улице - бассейн.

Кроме того, подруги, которые увлекаются чайной культурой, решили построить рядом с домом павильон для чайных церемоний. Он находится посреди зеленого поля, а дойти до него можно по скрипучему бамбуковому помосту.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

19 июля, 2019 пятница

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать