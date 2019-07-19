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Espreso.tvОбществоСадовый призвал украинцев употреблять масло из конопли

Садовый призвал украинцев употреблять масло из конопли

Мэр Львова Андрей Садовый записал видео, в котором призывает украинцев пользоваться маслом из конопли

Видео можно увидеть на странице Садового в социальной сети Facebook.

Мэр Львова уверяет, что знает многих политиков, которые используют масло из конопли.

По словам политика, она помогает бороться со стрессом, может быть полезной при лишнем весе и повышенном уровне холестерина. Также масло конопли богато антиоксидантами.

"Поэтому приглашаю не стыдиться, а каждый день употреблять масло из конопли. Это очень полезно - наш украинский продукт. Поддержи украинское", - добавил Садовый.

 

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