Садовый призвал украинцев употреблять масло из конопли

19 июля, 2019, 19:03

Видео можно увидеть на странице Садового в социальной сети Facebook.

Мэр Львова уверяет, что знает многих политиков, которые используют масло из конопли.

По словам политика, она помогает бороться со стрессом, может быть полезной при лишнем весе и повышенном уровне холестерина. Также масло конопли богато антиоксидантами.

"Поэтому приглашаю не стыдиться, а каждый день употреблять масло из конопли. Это очень полезно - наш украинский продукт. Поддержи украинское", - добавил Садовый.