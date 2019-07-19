Российский спецназ участвует в боях на стороне Асада за сирийский Идлиб - повстанцы

19 июля, 2019, 13:42

Россия поддерживает режим Асада в зоне деэскалации на северо-западе Сирии не только с воздуха, но и на суше

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных командиров сирийских повстанцев.

По словам собеседников издания, кадровые российские офицеры и военнослужащие обычно находятся за линией фронта, координируя операции, но в боях за Идлиб Москва задействовала российские спецподразделения.

"Русские сейчас участвуют напрямую. Когда правительственные войска не смогли продвинуться Россия вмешалась непосредственно, после бомбовых ударов по этому району", - сказал представитель поддерживаемого Турцией Национального фронта освобождения капитан Наджи Мустафа.

Командир крупной повстанческой группировки Джаиш аль-Изза уточнил, что Москва перебросила неустановленное число военнослужащих только после того, как сирийские войска режима Асада и союзные им группировки не смогли добиться "существенного продвижения" в районе Идлиба.

Наступление на Идлиб возобновилось 30 апреля. "Сирийская армия оказалась в кризисе и была вынуждена просить направить на поле боя российских военных", - добавил собеседник.

Идлиб - последний крупнейший оплот сирийских повстанцев, выступающих против правления президента Сирии Башара Асада. В Идлибе и в соседних провинциях - Хама, Латакия и Алеппо - на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.

В 2018 году правительство Сирии было готово начать масштабное наступление на подконтрольные повстанцам территории, что спровоцировало бы гуманитарную катастрофу в регионе. Наступление было приостановлено после того, как Россия, сильный союзник Дамаска, заключила соглашение с Турцией о создании "демилитаризованной зоны".