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Espreso.tvОбществоРоссийские пропагандисты заявили, что нардеп Мосийчук пытал сторонника "ДНР"

Российские пропагандисты заявили, что нардеп Мосийчук пытал сторонника "ДНР"


фото: mil.in.ua
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Фейковый "перл" на этот раз выдало российское пропагандистское издание РИА.

В своем материале "расследователи" рассказывают о "тайной тюрьме СБУ, которая находилась в аэропорту Мариуполя".

Российские "журналисты" нашли бывших узников этой "тюрьмы".

Один из них - Кирилл Филичкин - начал говорить, что нардепы Олег Ляшко и Игорь Мосийчук лично допрашивали его, а последний пытал его.

Ранее другое пропагандистское издание Царь-Град выдало интервью с Филичкиным, где он говорит і деталях "пытки":

"Потом нас привезли в аэропорт, где начали сильно бить. Я потерял сознание. Потом меня облили водой, привели в чувство, и я увидел перед собой депутатов Верховной Рады Олега Ляшко и Игоря Мосийчука, который лично меня пытал, прокалывал ногу штык-ножом"

Якобы экс-осужденный рассказал, что допрос ему устроили весной 2014 года, однако, по официальной информации, его задержали в том же году в августе.

"Это обычная практика для Украины - во время пребывания "вне закона" сторонника "ДНР" пытают, чтобы он был более разговорчивым, и только потом передают СБУ и оформляют задержание официально", - рассказал Филичкин.

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