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Espreso.tvОбществоРечь идет не об обмене моряков, а об их безусловном освобождении, - Зеркаль о переговорах с РФ

Речь идет не об обмене моряков, а об их безусловном освобождении, - Зеркаль о переговорах с РФ

Россия должна выполнить решение Международного трибунала по освобождению украинских военнопленных моряков

Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНИАН.

"Просто хочу отметить, что об обмене моряков речь не идет - мы говорим об освобождении моряков. Я понимаю, что мои коллеги не юристы, и для них обмен или возврат - это почти одно и то же. Действительно, одновременно или не одновременно, возможно, будут решены какие-то другие вопросы по другим людям", - отметила Зеркаль.

Она добавила, что в том, что касается украинских моряков, речь может идти исключительно о выполнении приказа суда и их возвращении в Украину.

Отметим, что заместитель председателя ОПУ Вадим Пристайко рассказал, что сейчас продолжается переговорный процесс и выразил надежду, что моряки будут отпущены в ближайшее время.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил, что 17 июля наконец сдвинулись с места процесс освобождения пленных моряков.

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