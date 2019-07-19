Речь идет не об обмене моряков, а об их безусловном освобождении, - Зеркаль о переговорах с РФ
Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНИАН.
"Просто хочу отметить, что об обмене моряков речь не идет - мы говорим об освобождении моряков. Я понимаю, что мои коллеги не юристы, и для них обмен или возврат - это почти одно и то же. Действительно, одновременно или не одновременно, возможно, будут решены какие-то другие вопросы по другим людям", - отметила Зеркаль.
Она добавила, что в том, что касается украинских моряков, речь может идти исключительно о выполнении приказа суда и их возвращении в Украину.
Отметим, что заместитель председателя ОПУ Вадим Пристайко рассказал, что сейчас продолжается переговорный процесс и выразил надежду, что моряки будут отпущены в ближайшее время.
Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Бессмертный заявил, что 17 июля наконец сдвинулись с места процесс освобождения пленных моряков.
- Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли и экипаж.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 10 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.
- Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения.
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