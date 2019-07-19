"Оккупационная платформа" подсовывает украинцам капитуляцию, - Порошенко

19 июля, 2019, 18:43

Видео опубликовано на страницах Петра Порошенко в соцсетях.

"В Украине сегодня не существует партии войны, как и никогда до этого не было. Потому что мир - главное, к чему стремятся все украинцы. На этом базовом инстинкте пытаются спекулировать реваншисты - "Оккупационная платформа", которую откровенно поддерживает Путин. Вместо мира они подсовывают украинцам капитуляцию", - заявил Порошенко.

По словам лидера партии "Европейская Солидарность", автономия для марионеток Кремля и официальный региональный статус русского языка - это "еще не самое опасное из того, что они задумали".

"Цель их - "вернуть" Украине Донбасс так, чтобы захватить всю Украину. Воздействуя на внутреннюю и внешнюю политику. Заблокировав наш курс на вступление в ЕС и НАТО", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что единственно возможный путь к надежной безопасности и прочному миру - это членства в Евросоюзе и НАТО.

"Ибо только тогда Россия оставит нас в покое", - убежден пятый президент Украины. Он подчеркнул, что за 70 лет НАТО никто не решился напасть ни на одну страну из Альянса.

"За три месяца после президентских выборов еще больше людей осознали лживость фейка, что война потому, что на ней кто-то зарабатывает. А война потому, что нас напала Россия. И ключи от мира находятся в Кремле. Поэтому международное давление остается нашим главным инструментом" , - сказал Порошенко.