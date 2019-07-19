"О чем они ездят договариваться в Москву". Порошенко о визитах Медведчука и Бойко

19 июля, 2019, 20:30

Об этом заявил Петр Порошенко в эфире марафона "Украина: российский реванш или российское будущее", который показывает Еспресо.TV, "Прямой" и "5 канал".

"Если кто-то хочет обратно в Россию - это его право. Потому что демократия, верховенство права - это тоже европейские ценности", - заявил Порошенко.

Заметил, что хочет поспорить об истинных намерениях защитников русскоязычного населения. Ведь эти люди хотят не защиты прав русского языка, потому что русскоязычному населению ничего в Украине не угрожает.

"Это штампы кремлевской пропаганды, я подчеркиваю, в 2014 году защищать Украину русскоязычные ребята стали не с меньшим упорством чем украиноязычные. И я им благодарен за это ", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа" или "Оппозиционный блок" отстаивают интересы чужого государства.

"Каждые изменения, которые пытаются сегодня продавить "Оппозиционная платформа" или "Оппозиционный блок" - это не украинские интересы. Это интерес России ", - сказал Порошенко.

Кроме этого, Порошенко объяснил, почему Виктор Медведчук и Юрий Бойко ездят в Москву.

"О чем они ездят договариваться в Москву? О том, чтобы Россия вывела свои войска? О том, чтобы она освободила заложников? О том, чтобы забрала свое вооружение и освободила украинскую землю?", - сказал он.

"Нет, они ездят договариваться о чем? О газе. Самый коррумпированный товар", - добавил Порошенко.