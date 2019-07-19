"О чем они ездят договариваться в Москву". Порошенко о визитах Медведчука и Бойко
Об этом заявил Петр Порошенко в эфире марафона "Украина: российский реванш или российское будущее", который показывает Еспресо.TV, "Прямой" и "5 канал".
"Если кто-то хочет обратно в Россию - это его право. Потому что демократия, верховенство права - это тоже европейские ценности", - заявил Порошенко.
Заметил, что хочет поспорить об истинных намерениях защитников русскоязычного населения. Ведь эти люди хотят не защиты прав русского языка, потому что русскоязычному населению ничего в Украине не угрожает.
"Это штампы кремлевской пропаганды, я подчеркиваю, в 2014 году защищать Украину русскоязычные ребята стали не с меньшим упорством чем украиноязычные. И я им благодарен за это ", - добавил он.
Порошенко подчеркнул, что "Оппозиционная платформа" или "Оппозиционный блок" отстаивают интересы чужого государства.
"Каждые изменения, которые пытаются сегодня продавить "Оппозиционная платформа" или "Оппозиционный блок" - это не украинские интересы. Это интерес России ", - сказал Порошенко.
Кроме этого, Порошенко объяснил, почему Виктор Медведчук и Юрий Бойко ездят в Москву.
"О чем они ездят договариваться в Москву? О том, чтобы Россия вывела свои войска? О том, чтобы она освободила заложников? О том, чтобы забрала свое вооружение и освободила украинскую землю?", - сказал он.
"Нет, они ездят договариваться о чем? О газе. Самый коррумпированный товар", - добавил Порошенко.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко