"Не на тех напали": суд отказал ГБР в отстранении директора экспертного центра МЗ - Супрун
19 июля, 2019, 12:04
Судья Печерского суда не удовлетворила ходатайство ГБР и не отстранила Татьяну Думенко от должности директора Государственного экспертного центра
Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.
"Министерство здравоохранения Украины будет требовать привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей этой атаки", - отметила Супрун.
Также сообщается, что Думенко останется на посту, а ГЭЦ продолжит "внедрять прозрачные процедуры и честные правила регистрации лекарств, проведения клинических исследований".
"Не на тех напали", - подытожила руководительница МОЗ.
Ранее сообщалось, что директору Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Татьяне Думенко сообщили о подозрении из-за того, что она помешала коррупционным схемам и фармацевтической мафии.
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