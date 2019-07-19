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Espreso.tvОбщество"Не на тех напали": суд отказал ГБР в отстранении директора экспертного центра МЗ - Супрун

"Не на тех напали": суд отказал ГБР в отстранении директора экспертного центра МЗ - Супрун


фото: vz.kiev.ua
Судья Печерского суда не удовлетворила ходатайство ГБР и не отстранила Татьяну Думенко от должности директора Государственного экспертного центра

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун сообщила в Facebook.

"Министерство здравоохранения Украины будет требовать привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей этой атаки", - отметила Супрун.

Также сообщается, что Думенко останется на посту, а ГЭЦ продолжит "внедрять прозрачные процедуры и честные правила регистрации лекарств, проведения клинических исследований".

"Не на тех напали", - подытожила руководительница МОЗ.

Ранее сообщалось, что директору Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Татьяне Думенко сообщили о подозрении из-за того, что она помешала коррупционным схемам и фармацевтической мафии.

 

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