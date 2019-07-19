"Народный фронт" - единственная партия, которая выполнила свою предвыборную программу на 100%, - эксперты

19 июля, 2019, 19:14

"Народный фронт" на 100% выполнил свою предвыборную программу

Об этом говорится в исследовании портала "Слово и дело" по результатам работы Верховной Рады Украины.

По данным пресс-службы партии, всего за время работы парламента VIII созыва народными депутатами фракции было зарегистрировано 4318 законопроектов (32% от всех).

Верховная Рада рассмотрела 1190 законопроектов, инициированных представителями "Народного фронта".

Из них принято: законов - 330, постановлений - 418, законопроектов в первом чтении - 74.

Ключевые решения:

1. Конституционные изменения по стратегическому курсу государства на членство в ЕС и НАТО

2. Закон о национальной безопасности

3. Прекращение действия договора о "дружбе" с РФ

4. Закон о деоккупации Донбасса

5. Обращение к международному сообществу о недопустимости строительства "Северного потока-2"

6. Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного

7. Введение квот для украинского языка на радио и телевидении

8. Введение новой украинской школы - Закон об образовании

9. Декоммунизация

10. Введение децентрализации

11. Законы по внедрению судебной реформы

12. Создание Высшего антикоррупционного суда

13. Закон о Национальной полиции

14. Внедрение системы прозрачных госзакупок "Прозорро"

15. Закон об акционерных обществах ( "Укрнефть" возвращен под контроль государства)

16. Ряд законов для становления автокефалии Православной церкви Украины

17. Упрощение процедуры закупки для Министерства обороны

18. Закон о кибербезопасности

19. Законы по обеспечению работы Национального антикоррупционного бюро Украины

20. Внедрение обязательного электронного декларирования состояния чиновников

21. Создание общественного телерадиовещания

22. Законы по поддержке украинского кинопроизводства и книгопечатания.

23. Упрощение условий ведения бизнеса (дерегулирование)

24. Закон "Маски-шоу стоп"

25. Снижение налоговой нагрузки (ЕСВ уменьшено с 41 до 22%)

26. Кодекс Украины по процедуре банкротства

27. Введение "единого окна" на таможне

28. Закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей

29. Увеличение единовременного пособия семьям погибших военнослужащих

30. Компенсация аренды жилья военным

31. Установление равных возможностей для женщин и мужчин во время прохождения службы в ВСУ

32. Пакет законов в рамках инициативы # ЧужихДитейНеБувае, усиление ответственности за неуплату алиментов

33. Закон о дорожном фонде