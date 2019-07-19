"Народный фронт" - единственная партия, которая выполнила свою предвыборную программу на 100%, - эксперты
Об этом говорится в исследовании портала "Слово и дело" по результатам работы Верховной Рады Украины.
По данным пресс-службы партии, всего за время работы парламента VIII созыва народными депутатами фракции было зарегистрировано 4318 законопроектов (32% от всех).
Верховная Рада рассмотрела 1190 законопроектов, инициированных представителями "Народного фронта".
Из них принято: законов - 330, постановлений - 418, законопроектов в первом чтении - 74.
Ключевые решения:
1. Конституционные изменения по стратегическому курсу государства на членство в ЕС и НАТО
2. Закон о национальной безопасности
3. Прекращение действия договора о "дружбе" с РФ
4. Закон о деоккупации Донбасса
5. Обращение к международному сообществу о недопустимости строительства "Северного потока-2"
6. Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного
7. Введение квот для украинского языка на радио и телевидении
8. Введение новой украинской школы - Закон об образовании
9. Декоммунизация
10. Введение децентрализации
11. Законы по внедрению судебной реформы
12. Создание Высшего антикоррупционного суда
13. Закон о Национальной полиции
14. Внедрение системы прозрачных госзакупок "Прозорро"
15. Закон об акционерных обществах ( "Укрнефть" возвращен под контроль государства)
16. Ряд законов для становления автокефалии Православной церкви Украины
17. Упрощение процедуры закупки для Министерства обороны
18. Закон о кибербезопасности
19. Законы по обеспечению работы Национального антикоррупционного бюро Украины
20. Внедрение обязательного электронного декларирования состояния чиновников
21. Создание общественного телерадиовещания
22. Законы по поддержке украинского кинопроизводства и книгопечатания.
23. Упрощение условий ведения бизнеса (дерегулирование)
24. Закон "Маски-шоу стоп"
25. Снижение налоговой нагрузки (ЕСВ уменьшено с 41 до 22%)
26. Кодекс Украины по процедуре банкротства
27. Введение "единого окна" на таможне
28. Закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей
29. Увеличение единовременного пособия семьям погибших военнослужащих
30. Компенсация аренды жилья военным
31. Установление равных возможностей для женщин и мужчин во время прохождения службы в ВСУ
32. Пакет законов в рамках инициативы # ЧужихДитейНеБувае, усиление ответственности за неуплату алиментов
33. Закон о дорожном фонде
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