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Espreso.tvОбществоПредставитель Украины передал в ФСБ ходатайство Денисовой о личном обязательстве относительно 24 украинских моряков

Представитель Украины передал в ФСБ ходатайство Денисовой о личном обязательстве относительно 24 украинских моряков

Василий Покотило передал представителю ФСБ России ходатайство о личном обязательстве уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой относительно 24 украинских военнопленных моряков

Об этом Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Только временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова по моему личному обязательству в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. Ждем ответа! ", - написала она.

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