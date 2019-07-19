Представитель Украины передал в ФСБ ходатайство Денисовой о личном обязательстве относительно 24 украинских моряков

19 июля, 2019, 16:51

Василий Покотило передал представителю ФСБ России ходатайство о личном обязательстве уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой относительно 24 украинских военнопленных моряков

Об этом Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"Только временно поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство на имя руководителя следственной группы ФСБ России Сергея Микрюкова по моему личному обязательству в отношении 24 украинских военных моряков, которые содержатся в Лефортовском СИЗО. Ждем ответа! ", - написала она.