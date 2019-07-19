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Espreso.tvОбществоПарубий подписал закон о принудительной химической кастрации педофилов

Парубий подписал закон о принудительной химической кастрации педофилов

19 июля глава парламента Андрей Парубий подписал законопроект №6449 об ответственности за педофилию, который предусматривает принудительную химическую кастрацию

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Последний этап прохождения документа по состоянию на 19 июля - возвращено с подписью главы Верховной Рады. Теперь документ может подписать президент Владимир Зеленский .

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