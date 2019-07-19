Парубий подписал закон о принудительной химической кастрации педофилов
19 июля, 2019, 20:12
19 июля глава парламента Андрей Парубий подписал законопроект №6449 об ответственности за педофилию, который предусматривает принудительную химическую кастрацию
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Последний этап прохождения документа по состоянию на 19 июля - возвращено с подписью главы Верховной Рады. Теперь документ может подписать президент Владимир Зеленский .
- 11 июля Верховная Рада приняла закон №6449, который усиливает ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних.
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