Одурачил соперников: Руни забил очередной гол в США

19 июля, 2019, 13:15

Знаменитый английский форвард Уэйн Руни забил 11-й гол в сезоне за американский клуб "Ди Си Юнайтед"

Об этом сообщает "Ди Си Юнайтед" в twitter.

В матче регулярного чемпионата MLS "Ди Си Юнайтед" победил в гостях "Цинциннати" - 4:1. Один из голов забил Руни, который уверенно разобрался с двумя защитниками и голкипером после изысканной передачи из глубины поля.

Всего на счету Уэйна Руни в нынешнем сезоне 11 голов.

"Ди Си Юнайтед" занимает второе место в Восточной конференции.