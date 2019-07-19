//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОдурачил соперников: Руни забил очередной гол в США

Одурачил соперников: Руни забил очередной гол в США


фото: REUTERS
Знаменитый английский форвард Уэйн Руни забил 11-й гол в сезоне за американский клуб "Ди Си Юнайтед"

Об этом сообщает "Ди Си Юнайтед" в twitter.

В матче регулярного чемпионата MLS "Ди Си Юнайтед" победил в гостях "Цинциннати" - 4:1. Один из голов забил Руни, который уверенно разобрался с двумя защитниками и голкипером после изысканной передачи из глубины поля.

Всего на счету Уэйна Руни в нынешнем сезоне 11 голов.

"Ди Си Юнайтед" занимает второе место в Восточной конференции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 июля, 2019 пятница

больше новостей

19 июля, 2019 пятница

18 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать