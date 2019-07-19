Одурачил соперников: Руни забил очередной гол в США
19 июля, 2019, 13:15
Знаменитый английский форвард Уэйн Руни забил 11-й гол в сезоне за американский клуб "Ди Си Юнайтед"
Об этом сообщает "Ди Си Юнайтед" в twitter.
В матче регулярного чемпионата MLS "Ди Си Юнайтед" победил в гостях "Цинциннати" - 4:1. Один из голов забил Руни, который уверенно разобрался с двумя защитниками и голкипером после изысканной передачи из глубины поля.
Всего на счету Уэйна Руни в нынешнем сезоне 11 голов.
"Ди Си Юнайтед" занимает второе место в Восточной конференции.
Calm, cool, collected. Anddddd we have a 1-3 lead courtesy of Jara and @WayneRooney . Pure magic. #DCU | #CINvDC | #CaptainRooney pic.twitter.com/3s2rrZ9RCz- DC United (@dcunited) 19 июля 2019
- Напомним, 27 июня экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни забил мяч ударом со своей половины поля.
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