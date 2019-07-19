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Espreso.tvМирНовый посол Германии прибыла в Киев

Новый посол Германии прибыла в Киев


фото: mfa.gov.ua
Замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи стороны "констатировали динамичный характер двустороннего сотрудничества между Украиной и Германией".

Зеркаль отметила важную роль Берлина в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие российской агрессии, а также в сохранении поддержки Украины со стороны международного сообщества для противодействия агрессору.

"Отмечалась весомая практическая помощь правительства ФРГ в осуществлении реформ в Украине. Положительно отмечен устойчивый рост торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества", - рассказали в МИД.

Зеркаль отдельно ознакомила Фельдгузен с итогами международных судебных процессов Украины против России как агрессора и выразила уверенность, что Германия будет поддерживать усилия Украины по безусловной имплементации Москвой решений важных судебных инстанций.

Говоря об энергетической сфере, Зеркаль отметила важность дальнейшего сотрудничества с правительством ФРГ для эффективной имплементации директив Еврокомиссии по укреплению энергобезопасности и конкуренции на внутреннем рынке газа в Евросоюзе.

Фельдгузен дала высокую оценку состояния демократии в Украине, свидетельством чего, в частности, являются свободные и демократические избирательные процессы, говорят в МИД.

Зеркаль пожелала послу ФРГ успешной деятельности в Украине и выразила уверенность, что предыдущий опыт дипломатической работы Фельдгузен в Украине будет способствовать ее эффективной работе.

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