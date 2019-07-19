Нельзя игнорировать аргумент Польши о 1,5 млн "беженцев" из Украины, новая глава Еврокомиссии о миграционном кризисе
19 июля, 2019, 12:52
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в вопросе выработки миграционной политики ЕС нужно учитывать аргумент Польши о приеме 1,5 млн "беженцев" из Украины
По словам главы Еврокомиссии, необходимо прислушиваться к аргументам таких стран, как Польша или Венгрия, которые против квот на мигрантов из Африки и Ближнего Востока.
"Я привожу агрумент Польши о том, что она уже приняла 1,5 млн украинцев. Украина - страна, переживающая гибридную войну, в которой гибнут люди. Мы не можем игнорировать это", - цитирует фон дер Ляйен Euobserver.
Глава Еврокомиссии добавила, что вопрос миграции будет актуальным для ЕС еще в течение десятилетий.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в первый же день утверждения в должности заявил, что Польша, "принимая украинских беженцев, помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза".
- В ответ посольство Украины сообщило, что в течение 2016-2017 годов в целом всего 88 украинцев получили статус беженца, а 239 граждан Украины получили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите.
- Руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше Светлана Крыса заявила, что в Польше преувеличивают количество украинских беженцев, чтобы оправдаться перед ЕС.
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