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Espreso.tvМирНельзя игнорировать аргумент Польши о 1,5 млн "беженцев" из Украины, новая глава Еврокомиссии о миграционном кризисе

Нельзя игнорировать аргумент Польши о 1,5 млн "беженцев" из Украины, новая глава Еврокомиссии о миграционном кризисе


фото: REUTERS
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в вопросе выработки миграционной политики ЕС нужно учитывать аргумент Польши о приеме 1,5 млн "беженцев" из Украины

По словам главы Еврокомиссии, необходимо прислушиваться к аргументам таких стран, как Польша или Венгрия, которые против квот на мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

"Я привожу агрумент Польши о том, что она уже приняла 1,5 млн украинцев. Украина - страна, переживающая гибридную войну, в которой гибнут люди. Мы не можем игнорировать это", - цитирует фон дер Ляйен Euobserver.

Глава Еврокомиссии добавила, что вопрос миграции будет актуальным для ЕС еще в течение десятилетий.

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