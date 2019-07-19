19 июля, 2019, 12:52

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в вопросе выработки миграционной политики ЕС нужно учитывать аргумент Польши о приеме 1,5 млн "беженцев" из Украины

По словам главы Еврокомиссии, необходимо прислушиваться к аргументам таких стран, как Польша или Венгрия, которые против квот на мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

"Я привожу агрумент Польши о том, что она уже приняла 1,5 млн украинцев. Украина - страна, переживающая гибридную войну, в которой гибнут люди. Мы не можем игнорировать это", - цитирует фон дер Ляйен Euobserver.

Глава Еврокомиссии добавила, что вопрос миграции будет актуальным для ЕС еще в течение десятилетий.