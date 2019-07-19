Несколько десятков "черных дельфинов" выбросились на берега Исландии и погибли

19 июля, 2019, 22:30

На западное побережье Исландии выбросилось сразу несколько десятков гринд, которых также называют "черными дельфинами". Предполагают, что они потерялись на мелководье

Об этом сообщает BBC Украина.



Местность, где обнаружили рыб - безлюдная, потому что туда сложно добраться. Однако, Дэвид Шваржанс как раз пролетал эту местность на вертолете, когда увидел несколько десятков гринд на побережье.

По какой-то причине гринды выбросились на берег неизвестно.

Биолог Эдда Элизабет Магнудоттир рассказала, что представители этого вида склонны к дезориентации в пространстве, когда оказываются на мелководье.

Кроме того, объясняет она, гринды обычно передвигаются группами, и этим можно объяснить то, почему на берегу оказалось сразу так много "черных дельфинов".

На момент, когда их обнаружили, около половины из них уже умерли, других решили усыпить, так как шансов на их спасение почти не было.