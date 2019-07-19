Не вижу смысла: Зеленский заявил, что не станет обращаться к Парубию, а будет говорить уже с новой Радой
19 июля, 2019, 11:25
Президент Украины отметил, что будет разговаривать уже с парламентом нового созыва
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает " Укринформ".
"Никаких совместных действий с главой этой Верховной Рады я больше не вижу", - сказал Зеленский. - После его последнего ответа я не вижу смысла продолжать разговор... Мы будем говорить уже с другим парламентом".
Зеленский напомнил, что ранее народные депутаты отказались рассматривать внесенный президентом законопроект о снижении проходного барьера на выборах в парламент.
"Я очень хотел снизить проходной барьер. Это были наши два предложения: давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. Они могли это сделать за один, два, три дня", - подчеркнул президент.
- 18 июля президент Украины возмутился нежеланием председателя Верховной Рады созвать внеочередное заседание парламента.
- Председатель Верховной Рады Андрей Парубий ответил на упреки президента Владимира Зеленского о якобы бездействия парламента
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко