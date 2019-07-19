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Espreso.tvОбществоНе вижу смысла: Зеленский заявил, что не станет обращаться к Парубию, а будет говорить уже с новой Радой

Не вижу смысла: Зеленский заявил, что не станет обращаться к Парубию, а будет говорить уже с новой Радой


фото: president.gov.ua
Президент Украины отметил, что будет разговаривать уже с парламентом нового созыва

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает " Укринформ".

"Никаких совместных действий с главой этой Верховной Рады я больше не вижу", - сказал Зеленский. - После его последнего ответа я не вижу смысла продолжать разговор... Мы будем говорить уже с другим парламентом".

Зеленский напомнил, что ранее народные депутаты отказались рассматривать внесенный президентом законопроект о снижении проходного барьера на выборах в парламент.

"Я очень хотел снизить проходной барьер. Это были наши два предложения: давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. Они могли это сделать за один, два, три дня", - подчеркнул президент.

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