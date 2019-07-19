На заводе в Китае произошел мощный взрыв, двое погибших

19 июля, 2019, 19:53

19 июля в Китае произошел мощный взрыв на газовом заводе. В результате погибли по меньшей мере два человека, 18 получили ранения и 12 пропали без вести

Об этом сообщает государственная телекомпания CGTV.

Взрыв произошел на одном из газовых заводов в городе Има провинции Хенань. Взрывной волной повреждены окна и двери в радиусе трех километров, говорится в сообщении.

Причины инцидента расследуются.

В соцсетях публикуют видео огромного столба дыма, который поднимается над фабрикой.