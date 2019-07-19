На заводе в Китае произошел мощный взрыв, двое погибших
19 июля, 2019, 19:53
19 июля в Китае произошел мощный взрыв на газовом заводе. В результате погибли по меньшей мере два человека, 18 получили ранения и 12 пропали без вести
Об этом сообщает государственная телекомпания CGTV.
Взрыв произошел на одном из газовых заводов в городе Има провинции Хенань. Взрывной волной повреждены окна и двери в радиусе трех километров, говорится в сообщении.
Причины инцидента расследуются.
В соцсетях публикуют видео огромного столба дыма, который поднимается над фабрикой.
Latest on central China's gas plant blast- CGTN (@CGTNOfficial) July 19, 2019
- two killed, 12 others missing
- 18 seriously injured
- rescue work underway pic.twitter.com/4vboYDLSAn
河南三门峡市义马气化厂19日发生爆炸事故,当地官方通报称已造成2人死亡, 12人失联,重伤18人.现场救援正在紧张进行中. Pic.twitter.com/Ez3ETAMopb-中国新闻社(@ CNS1952) July 19, 2019
河南三门峡市义马气化厂19日发生爆炸事故,当地官方通报称已造成2人死亡, 12人失联,重伤18人.现场救援正在紧张进行中. Pic.twitter.com/Ez3ETAMopb-中国新闻社(@ CNS1952) July 19, 2019
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