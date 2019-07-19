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Espreso.tvОбществоНа взлетно-посадочную полосу в аэропорту Днипра планируют потратить 3 млрд грн

На взлетно-посадочную полосу в аэропорту Днипра планируют потратить 3 млрд грн


фото: dniprograd
В Министерстве инфраструктуры подсчитали, что на строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днипра необходимо выделить из государственного бюджета около 3 млрд грн

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, тендер на проектирование новой взлетно-посадочной полосы объявят уже в ближайшее время, а само  строительство планируют начать в 2020 году.

"Если не будет блокировок и срывов, то победитель тендера начнет физические работы весной 2020 и завершит в 2021 году", - сообщил Омелян.

Он отметил, что для строительства новой взлетно-посадочной полосы в 2020 году необходимо предусмотреть 1 млрд грн из бюджета.

В 2021 году на эти цели потребуется выделить 2 млрд грн.

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