На выходных температура воздуха повысится, будут "залетные" дожди, - синоптик

19 июля, 2019, 11:27

В южной части, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27...+32 градуса. На западе и севере предполагается +24...+29, местами до +30 градусов

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных и северных областях, еще в субботу дотянутся в отдельные районы Винницкой и Одесской области.

"В Киеве в субботу, 20 июля, ожидается преимущественно сухая погода, разве что какой-то маленький залетный дождиу заскочит, будет комфортно, днем +25...+27 градусов. В воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до +26...+29 градусов" , - рассказала Диденко.

Она добавила, что в понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара усилится, а во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание.