На выходных температура воздуха повысится, будут "залетные" дожди, - синоптик
19 июля, 2019, 11:27
В южной части, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +27...+32 градуса. На западе и севере предполагается +24...+29, местами до +30 градусов
Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.
Кратковременные дожди с локальными грозами пройдут в западных и северных областях, еще в субботу дотянутся в отдельные районы Винницкой и Одесской области.
"В Киеве в субботу, 20 июля, ожидается преимущественно сухая погода, разве что какой-то маленький залетный дождиу заскочит, будет комфортно, днем +25...+27 градусов. В воскресенье в столице вероятность дождя выше, но и теплее, до +26...+29 градусов" , - рассказала Диденко.
Она добавила, что в понедельник синоптическая ситуация существенно не изменится, на юге жара усилится, а во вторник северный ветер снова принесет ощутимое похолодание.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко