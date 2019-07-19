На выборах дополнительно задействуют 132 тыс. сотрудников МВД, - Аваков

19 июля, 2019, 19:02

В МВД есть силы и средства для обеспечения безопасности и законности на выборах в Верховную Раду

Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Очень важно - чтобы выборы прошли спокойно, законно и честно. У МВД есть силы, средства и мотивация для обеспечения безопасности и законности, - отметил Аваков. - Нацполиция работает вне политики, и поэтому наши требования одинаковы для всех кандидатов, от наиболее провластных до радикально оппозиционных: четкое выполнение закона о выборах".

Сейчас по итогам избирательной кампании Нацполиция расследует более 6 тыс. обращений, фигурантами которых являются представители всего политического спектра.

Он заверил, что правоохранители будут одинаково жестко относиться как к провластным партиям и кандидатам, так и к оппозиционным.

Министр сообщил, что в день голосования будет задействовано дополнительно 132,5 тыс. сотрудников МВД: Нацполиции, Нацгвардии, Государственной пограничной, Государственной миграционной служб и ГЧСЧ. Предусмотрено оперативное дежурство групп быстрого реагирования, спецназ и впервые - система авиационной безопасности МВД.

Кроме того, усиливается контроль государственной границы, противопожарные и пиротехнические подразделения. Все центральные органы исполнительной власти работают в чрезвычайном режиме и готовы обеспечить защиту и безопасность, отметил Аваков.

"Все наши ЦОИВ работают в чрезвычайном режиме и готовы прийти на помощь и обеспечить защиту и безопасность", - добавил он.